Притягнете нещастя: п‘ять речей, які не можна позичати друзям

Не всі речі можна позичати своїм найближчим подругам, оскільки це може призвести до негативних наслідків.

Про це пише radiotrek.

Одяг

Обмін або позичання одягу має свої обмеження, адже він зберігає енергетику - як позитивну, так і негативну. Тобто, коли ви віддаєте свою футболку – віддаєте шматочок себе.

Взуття

Найбільше енергії акумулюється у взутті. Якщо все ж плануєте позичати, то краще робити це лише з тим, яке давно не носили. Але продаж взуття - це нормально. Ви отримуєте за це гроші, тож зв‘язок з речами зникає.

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Прикраси

Не можна дозволяти іншим носити твої прикраси. Каміння та метали також можуть увібрати енергію власника. Отже, після повернення прикраси вони можуть стати для вас джерелом негативною енергії.

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Сіль

Сіль теж не варто позичати. Через те, що кристали солі зберігають пам'ять та поглинають енергію. Також з сіллю пов'язано багато обрядів і прикмет, тому краще її не позичати.

Хліб

Не можна позичати останній кавалок хліба у домі (або взагалі будь-які останні речі та предмети в домі), інакше можна накликати на себе негаразди. Також не варто передавати хліб через поріг, щоб не загубити сімейне щастя. Після заходу сонця також не рекомендується позичати хліб, тому що це може привести до проблем.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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