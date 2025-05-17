Продажа квартиры в 2025 году: какие налоги придется уплатить продавцу

В 2025 году в Украине обновились налоговые нормы по продаже недвижимого имущества. Размер налогового обязательства для продавца теперь зависит от количества совершенных сделок, срока владения объектом и наличия подтверждающих документов – ставка может колебаться от 0% до 23%.

Налог не уплачивается, если это первая сделка по продаже недвижимости в течение года, а сама собственность находилась во владении более трех лет или была унаследована от близких родственников первой степени. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на "РБК-Украина".

В остальных случаях продажи недвижимого имущества налоговые ставки будут следующими:

5% – в случае, если это первая продажа за календарный год, но объект находился в собственности менее трех лет.

18% – если осуществляется вторая или любая дальнейшая продажа в текущем году, независимо от того, сколько времени продолжалось владение имуществом.

Военный сбор:

5% – применяется в тех же случаях, что и НДФЛ. Если НДФЛ не уплачивается, то и военный сбор тоже не взимается.

Государственная пошлина:

1% – от стоимости недвижимости, оплачивается при нотариальном удостоверении договора.

Пенсионный сбор:

1% – от стоимости недвижимости, оплачиваемой покупателем.

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Пример подсчета налогов, которые придется уплатить

Представим, что вы продаете жилье за 1 500 000 грн, которое ранее приобрели за 1 000 000 грн. Это уже вторая ваша сделка купли-продажи в течение текущего года:

В таком случае налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% и военный сбор в 5% взимаются с прибыли – 500 000 грн.

Сумма налогов: 18% + 5% = 23% от 500 000 гривен = 115 000 гривен.

В случае, если у вас нет документального подтверждения стоимости покупки, налогообложению подлежит полная сумма продажи – 1 500 000 грн. В таком случае общий размер налогов составит 345 000 грн.

От уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора освобождаются следующие категории граждан:

Те, кто осуществляет первую продажу недвижимости в текущем году, при условии, что она находилась в их собственности более трех лет.

Лица, которые продают имущество, полученное в наследство от близких родственников первой степени родства.

Граждане с инвалидностью I группы, участники боевых действий, а также внутренне перемещенные лица, получившие компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая жилая площадь считается "нормой" для украинцев и сколько придется платить за "лишние" метры.

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