Продление военного положения, выплаты ко Дню Независимости и довоенные налоги для ФЛП: Какие изменения ждут украинцев с 1 августа

В августе в Украине ожидаются некоторые изменения и нововведения, в частности, в коммунальных тарифах, которые вступят в силу с 1 августа. Однако, не все тарифы претерпевают изменения.

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Изменения в тарифах на коммуналку

Об этом пишет ТСН. Начиная с 1 июня 2023 года, украинцы платят за свет по возросшим тарифам, а именно по единому тарифу в размере 2,64 гривны за киловатт. Ранее эти тарифы составляли 1,44 и 1,68 гривны за киловатт соответственно.

Представители Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предупреждают, что в будущем можно ожидать дальнейшего роста цены на электроэнергию до примерно 5,5 гривны за киловатт-час.

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Цена на газ для населения будет оставаться стабильной до 30 апреля 2024 года. Газ для украинцев будет стоить 7,96 гривны за кубический метр (с НДС) и не будет изменен в течение указанного периода.

Относительно тарифов на водоснабжение и отвод воды ожидаемого повышения не будет. В июле Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была увеличить тарифы на воду. Но после заявления президента Владимира Зеленского, НКРЭКУ отменило свое решение о повышении тарифов. Значит, тарифы на воду останутся без изменений.

Новые правила пополнения карт

Изменения в правилах проведения операций по внесению наличных через платежные терминалы (ПТКС) вносит Национальный банк Украины с 1 августа. Согласно новым правилам, при пополнении карты или переводе средств через терминал пользователям нужно будет указывать свой мобильный телефон. Плательщикам, осуществляющим внесение наличных средств с помощью ПТКС, потребуется выполнить несколько шагов:

Введите номер мобильного телефона на экране терминала. Получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова). Ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции. Получить квитанцию о совершенной операции.

Эти изменения касаются операций по внесению наличных средств для зачисления на счета через терминалы. Следует отметить, что новые правила не будут применяться к популярным платежам, осуществляемым через ПТКС, в частности:

Оплата коммунальных платежей, таких как квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана. Оплата билетов на железнодорожные перевозки, включая пригородные. Оплата проезда в городском и пригородном транспорте, включая оплату электронных билетов на проезд в таком транспорте. Оплата маршрутных перевозок. Пополнение проездных и транспортных карт на проезд в городском и пригородном транспорте. Уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Эти меры направлены на улучшение безопасности и контроля операций по внесению наличных средств через платежные терминалы и обеспечение дополнительной защиты персональных данных пользователей. Пользователям следует учесть эти изменения, чтобы в дальнейшем успешно пользоваться услугами ПТКС без помех.

Другие изменения и нововведения

Август обещает принести в Украину некоторые изменения и нововведения, которые коснутся всех граждан. Одним из главных изменений, которое может стать важным для многих, является продление военного положения. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Это касается призыва в ВСУ и предоставления повесток гражданам, пригодным к военной службе.

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Также следует обратить внимание на изменения относительно правил предоставления отсрочки по уходу за родственниками. Право отсрочки теперь имеют граждане, чьи родственники имеют инвалидность I или II группы, и в семье отсутствуют другие способные содержать лицо с инвалидностью. Также изменились условия бронирования военнообязанных работников и перечень сфер, где работники могут быть забронированы, стал более широким.

В августе будут также возобновлены довоенные налоги, ставшие одним из основных требований МВФ. В частности, обязательные платежи вернутся для ФЛП 1-й и 2-й группы, но ФЛПы 3-й группы и юридические лица больше не смогут уплачивать Единый налог в размере 2% от суммы дохода. ФЛП предоставляет возможность выбрать ставку, по которой платить налоги.

Кроме того, в августе будут осуществлены доплаты к пенсиям для ветеранов войны, жертв нацистских преследований и ветеранов российско-украинской войны. Также автоматически будут продлены выплаты пособий внутренне перемещенным лицам до конца января 2024 года.

Обратите внимание, что существуют определенные ограничения на получение помощи, а именно, отсутствие подачи заявлений на получение помощи из иностранных стран более 30 дней, а также невозможность владения имуществом и ценными бумагами сверх определенной суммы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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