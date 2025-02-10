Без снега и морозно: прогноз погоды в Украине на 11 февраля

Новая рабочая неделя в Украине начнется без снега, однако мороз будет напоминать о зиме. В понедельник, 10 февраля, в стране сохранится сухая погода. Ночью температура опустится до -10 градусов Луганской области, а в других регионах будет от -9 до -7 градусов. Меньшее похолодание ожидается в Крыму, где температура достигнет -5 градусов.

Днем будет сохраняться мороз. В большинстве областей столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса, однако в Луганской области температура не поднимется выше -6 градусов. В некоторых регионах, таких как Хмельницкая и Житомирская, будет до -3, а в приграничных областях, включая Харьковскую, Донецкую и Киев, – до -5 градусов. Наиболее комфортная температура ожидается в Закарпатье – от +4 до +6 градусов. В столице ночью прогнозируется до -9, днем – до -5 градусов, без осадков. Об этом сообщает " Укргидрометцентр ".

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Во вторник, 11 февраля, погодные условия останутся почти неизменными. Ночной минимум снизится до -9 градусов в приграничных регионах, за исключением юга, где температура составит -7, а в Крыму – до -5 градусов. В Закарпатье днем прогнозируется +4...+6 градусов, несмотря на ночной мороз до -7. В Киеве ночью ожидается от -7 до -9 градусов, днем от -3 до -5. Осадков не ожидается, погода будет оставаться сухой.

Раньше мы рассказывали, где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы.

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