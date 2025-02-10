Безсніжно та морозно: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться без снігу, проте мороз нагадуватиме про зиму. В понеділок, 10 лютого, в країні збережеться суха погода. Вночі температура опуститься до -10 градусів у Луганській області, а в інших регіонах буде від -9 до -7 градусів. Найменше похолодання очікується в Криму, де температура сягне -5 градусів.

Удень також зберігатиметься мороз. У більшості областей стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса, проте на Луганщині температура не підніметься вище -6 градусів. У деяких регіонах, таких як Хмельниччина та Житомирщина, буде до -3, а в прикордонних областях, включаючи Харківську, Донецьку та Київ, – до -5 градусів. Найбільш комфортна температура очікується на Закарпатті – від +4 до +6 градусів. У столиці вночі прогнозується до -9, удень – до -5 градусів, без опадів. Про повідомляє "Укргідрометцентр".

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У вівторок, 11 лютого, погодні умови залишаться майже незмінними. Нічний мінімум знизиться до -9 градусів у прикордонних регіонах, за винятком півдня, де температура становитиме -7, а в Криму – до -5 градусів. На Закарпатті вдень прогнозується +4...+6 градусів, незважаючи на нічний мороз до -7. У Києві вночі очікується від -7 до -9 градусів, удень – від -3 до -5. Опадів не передбачається, погода залишатиметься сухою.

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