Прогнозируют дожди на часть территории Украины: какой будет погода 18 июня

В течение недели Украине сохранится умеренно теплая погода с периодическими кратковременными дождями. О возвращении настоящей жары пока речь не идет — температура будет оставаться комфортной, хотя и будет немного колебаться в зависимости от региона.

Как сообщает Укргидрометцентр, в начале недели осадки пройдут преимущественно на Левобережье, в частности, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. В то же время в большинстве других регионов ожидается сухая и теплая погода.

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В четверг дождливая погода снова охватит запад, север и часть востока страны, хотя в целом температурный фон останется без существенных изменений: от +20 до +29 днем.

Пятница завершит неделю относительно спокойной погодой. Большинство регионов останутся без осадков, кратковременные дожди возможны только на востоке и севере. Воздух будет прогреваться до +19…+27 днем, а ночные температуры опустятся до +10…+17.

В общем, неделя будет летней, но не жаркой. Погода обещает быть комфортной, хотя и с периодическими дождями, особенно затрагивающими восточную часть страны.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине станет меньше дождей.

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