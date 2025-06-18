Прогнозують дощі на частину території України: якою буде погода 18 червня

Протягом тижня Україні утримається помірно тепла погода з періодичними короткочасними дощами. Про повернення справжньої спеки поки що не йдеться — температура залишатиметься комфортною, хоча й трохи коливатиметься залежно від регіону.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на початку тижня опади пройдуть переважно на Лівобережжі, зокрема у Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Водночас у більшості інших регіонів очікується суха та тепла погода.

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У четвер дощова погода знову охопить захід, північ і частину сходу країни, хоч загалом температурний фон залишиться без значних змін: від +20 до +29 вдень.

П’ятниця завершить тиждень відносно спокійною погодою. Більшість регіонів залишаться без опадів, короткочасні дощі можливі лише на сході та півночі. Повітря прогріватиметься до +19…+27 вдень, а нічні температури опустяться до +10…+17.

Загалом, тиждень буде літнім, але не спекотним. Погода обіцяє бути комфортною, хоча й з періодичними дощами, які особливо зачіпатимуть східну частину країни.

Раніше ми розповідали, коли в Україні поменшає дощів.

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