Прохладно, но без дождей: прогноз погоды в Украине на 1 августа.

Первого августа в Украине установится спокойная и сухая погода – дожди не прогнозируются ни в одном из регионов. Температурные показатели будут в большинстве своем комфортными, хотя в южных областях жара все еще будет сохраняться.

По информации Укргидрометцентра, атмосферные условия в стране будут определяться зоной повышенного давления, что будет способствовать стабильной погоде без осадков. С северо-запада будет поступать более прохладный воздух, что приведет к понижению температуры в ночное время.

Ночью столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов, а на юге останутся выше — от +16 до +21. В дневные часы ожидается +22...+27 градусов, а в южных регионах температура может подниматься до +32. В Карпатах будет заметно прохладнее – ночью +7…+12, днем +17…+22.

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В Киеве 1 августа дожди не прогнозируются. Ветер будет западного и северо-западного направлений с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16, днем – +23…+25 градусов.

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