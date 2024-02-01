Пройдите идентификацию, чтобы не потерять пенсию: В ПФУ назвали срок

Война в Украине изменила многие правила, в том числе правила выплаты пенсий. Теперь, чтобы получать пенсию каждый пенсионер должен пройти идентификацию.

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Идентификация нужна, чтобы убедиться, что пенсию получает именно тот человек, которому она назначена. Ведь, например, многие выехали за границу и не сообщили об этом Пенсионному фонду. В этом случае выплату пенсии могут прекратить. Кроме того, случается, что человек умирает, а его пенсию продолжают получать другие, пишет gsminfo.com.

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Когда необходимо пройти идентификацию?

Все пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. Это относится и к внутренне перемещенным лицам.

Как пройти идентификацию?

Есть два способа пройти идентификацию:

Лично в отделении Пенсионного фонда или Сбербанка. Для этого нужно прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Для этого нужно прийти с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно зарегистрироваться на портале и создать электронную подпись в мобильном банкинге или Действии.

Что будет, если не пройти идентификацию?

Если вы не успеете пройти идентификацию до 31 марта, выплату пенсии заморозят. Получить его снова можно будет после идентификации. Также вам сразу же выплатят всю сумму, накопившуюся за период, пока выплаты не начислялись.

Что с оккупированными территориями?

Для людей, находящихся на временно оккупированных территориях Пенсионный фонд призывает проходить идентификацию онлайн. Однако и это для многих сложно из-за проблем с интернетом. Пока единого алгоритма действий для оккупированных территорий ПФУ не предложил.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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