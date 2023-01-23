Пропагандистка Симоньян напугала россиян, что Запад может 'отключить им все за мгновение' (видео)

российская телеведущая Маргарита Симоньян, руководящая пропагандистским телеканалом "Russia Today", рассказала россиянам очередную "пугалку" о возвращении в 90-е годы. Она считает, что из-за действий Запада жители россии могут остаться без средств связи.

В эфире рутуб-канала Ч.Т.Д. Симоньян сказала, что американские спецслужбы еще не отключили россиянам мобильную связь только потому, что им выгодно это, чтобы прослушивать их разговоры.

"У нас сейчас одной кнопочкой, одним решением, одним новым пакетом санкций могут вырубить все, и вот эти телефоны, и эту камеру, на которую меня снимают, и этот ресурс, на котором вы меня сейчас смотрите, и тот айпад или компьютер, на котором вы это смотрите. Все превратится в тыкву, одним росчерком пера мы вернемся в 90-е, когда мы жили без этого всего", – сказала она.

Видео дня

Пропагандистка заверила, что россияне не смогут пользоваться даже кнопочными телефонами: "У нас этого всего не будет, потому что сотовые операторы также работают на "той" технике, и на программном обеспечении "оттуда"! Какое точно так же вырубится".

Симоньян утверждает, что россиян еще "не вырубили", потому что наличие у них телефона — "это самый простой способ для ЦРУ делать то, для чего они существуют — заниматься разведывательной деятельностью".

Журналистка считает, что если в ЦРУ решат, что им важнее "вызвать невероятное недовольство в россии", то "в один день мы все вернемся в 90-е".

"Если попытаться нас таким образом взорвать изнутри им покажется правильнее, важнее, чем потеря этих инструментов разведдеятельности, они это сделают", — сказала она.

Симоньян также подвергла критике свою страну, что "мы все за эти годы ничего не сделали, чтобы не быть заложниками этой информации".

Ранее Симоньян прокомментировала то, как армия россии убегает от контрнаступления ВСУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!