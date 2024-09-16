Прорвало новую дамбу: правительство Польши объявило режим ЧС из-за наводнения

В результате наводнения в южных регионах Польши правительство объявило чрезвычайное положение в Нижнесилезском, Опольском и Силезском воеводствах. Кроме того, как отметили в издании, прорвало дамбу в Пачкуве, приближается новая волна наводнения.

Об этом сообщает Новая Польша.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции заявил, что в помощь пострадавшим от наводнения выделен 1 миллиард злотых, передает PAP.

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Выплаты компенсаций предусмотрены для тех, кто понес убытки. Пострадавшие получат 10 000 злотых безвозвратной помощи, а также до 100 000 злотых на ремонт квартир и до 200 000 злотых на реконструкцию домов.

"Я обратился к министру финансов, и в настоящее время мы обеспечили один миллиард злотых в резерве для нужд населенных пунктов и людей, пострадавших от наводнения", - отметил Туск.

Напомним, Украину накроет аномальная погода.

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