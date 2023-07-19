Простой и вкусный рецепт для консервации: как сделать традиционные маринованные огурцы по-польски на зиму

У каждой опытной хозяйки есть свой любимый рецепт заготовки огурцов на зиму. Некоторые выбирают маринад с горчицей, другие добавляют кетчуп из чили, а третьи предпочитают квашеные огурцы с мукой. Сегодня мы предлагаем простой рецепт маринованных огурцов по-польски.

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Ингредиенты:

Огурцы (500 г);

Петрушка (небольшой пучок);

Лук (1 шт.);

Морковь (1 шт.);

Чеснок;

Зонты укропа;

Лавровый лист;

Черный перец;

Душистый перец;

Горчица в зернах.

Ингредиенты для маринада:

Вода (1л);

соль (2 ст. л.);

Сахар (4 ст. л.);

Уксус 9% (100 мл).

Приготовление:

Огурцы замочите в прохладной воде на 2-3 часа. Затем тщательно промойте их и обрежьте кончики с двух сторон; Банки промойте под проточной водой с добавлением соды и протрите их досуха; Лук споласкивайте, очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Морковь очистите и нарежьте колечками; На дно каждой банки положите зонтики укропа, несколько веточек промытой петрушки, чуть-чуть лука и моркови, 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист, а также несколько горошин черного и душистого перца. Затем добавьте горчицу в зернах; Теперь плотно заполните банки огурцами; Для приготовления маринада в кастрюлю с водой добавьте соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте, чтобы все кристаллы растворились. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения, затем оставьте на огне еще 1-2 минуты; Залейте горячим маринадом огурцы в банках; Для стерилизации заготовок большую кастрюлю наполните водой и положите на дно полотенце. Разместите в кастрюле банки с огурцами, накройте их чистыми крышками и залейте теплой водой в плечики. Стерилизуйте в течение 10 минут после начала кипения; Извлеките банки с огурцами из кастрюли и переверните дном вверх. Накройте их теплым пледом или одеялом и оставьте до охлаждения при комнатной температуре, затем сохраните в прохладном месте.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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