Простий та смачний рецепт для консервації: як зробити традиційні мариновані огірки по-польськи на зиму
Кожна досвідчена господиня має свій улюблений рецепт заготовки огірків на зиму. Деякі вибирають маринад з гірчицею, інші додають кетчуп з чилі, а треті віддають перевагу квашеним огіркам з борошном. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт маринованих огірків по-польськи.
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Інгредієнти:
- Огірки (500 г);
- Петрушка (невеликий пучок);
- Цибуля (1 шт.);
- Морква (1 шт.);
- Часник;
- Парасольки кропу;
- Лавровий лист;
- Чорний перець;
- Запашний перець;
- Гірчиця в зернах.
Інгредієнти для маринаду:
- Вода (1 л);
- Сіль (2 ст. л.);
- Цукор (4 ст. л.);
- Оцет 9% (100 мл).
Приготування:
- Огірки замочіть у холодній воді на 2-3 години. Потім ретельно промийте їх і обріжте кінчики з двох сторін;
- Банки промийте під проточною водою з додаванням соди і витріть їх насухо;
- Цибулю споліскуйте, очистіть від лушпиння і наріжте півкільцями. Моркву очистіть і наріжте кільцями;
- На дно кожної банки покладіть парасольки кропу, кілька гілочок промитої петрушки, трохи цибулі і моркви, 2-3 зубчики часнику, лавровий лист, а також кілька горошин чорного та запашного перцю. Потім додайте гірчицю в зернах;
- Тепер щільно заповніть банки огірками;
- Для приготування маринаду в каструлю з водою додайте сіль, цукор і оцет. Ретельно перемішайте, щоб усі кристали розчинилися. Поставте каструлю на плиту і доведіть до кипіння, потім залиште на вогні ще 1-2 хвилини;
- Залийте гарячим маринадом огірки у банках;
- Для стерилізації заготівель велику каструлю наповніть водою і покладіть на дно рушник. Розмістіть у каструлі банки з огірками, накрийте їх чистими кришками і залийте теплою водою до плічок. Стерилізуйте протягом 10 хвилин після початку кипіння;
- Вийміть банки з огірками з каструлі і переверніть дном вгору. Накрийте їх теплим пледом або ковдрою і залиште до охолодження при кімнатній температурі, а потім збережіть в прохолодному місці.
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