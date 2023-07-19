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Простий та смачний рецепт для консервації: як зробити традиційні мариновані огірки по-польськи на зиму

Ігор Романько

Як закрити огірки в банках на зиму

Кожна досвідчена господиня має свій улюблений рецепт заготовки огірків на зиму. Деякі вибирають маринад з гірчицею, інші додають кетчуп з чилі, а треті віддають перевагу квашеним огіркам з борошном. Сьогодні ми пропонуємо простий рецепт маринованих огірків по-польськи.

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Інгредієнти:

  • Огірки (500 г);
  • Петрушка (невеликий пучок);
  • Цибуля (1 шт.);
  • Морква (1 шт.);
  • Часник;
  • Парасольки кропу;
  • Лавровий лист;
  • Чорний перець;
  • Запашний перець;
  • Гірчиця в зернах.

Інгредієнти для маринаду:

  • Вода (1 л);
  • Сіль (2 ст. л.);
  • Цукор (4 ст. л.);
  • Оцет 9% (100 мл).

Приготування:

  1. Огірки замочіть у холодній воді на 2-3 години. Потім ретельно промийте їх і обріжте кінчики з двох сторін;
  2. Банки промийте під проточною водою з додаванням соди і витріть їх насухо;
  3. Цибулю споліскуйте, очистіть від лушпиння і наріжте півкільцями. Моркву очистіть і наріжте кільцями;
  4. На дно кожної банки покладіть парасольки кропу, кілька гілочок промитої петрушки, трохи цибулі і моркви, 2-3 зубчики часнику, лавровий лист, а також кілька горошин чорного та запашного перцю. Потім додайте гірчицю в зернах;
  5. Тепер щільно заповніть банки огірками;
  6. Для приготування маринаду в каструлю з водою додайте сіль, цукор і оцет. Ретельно перемішайте, щоб усі кристали розчинилися. Поставте каструлю на плиту і доведіть до кипіння, потім залиште на вогні ще 1-2 хвилини;
  7. Залийте гарячим маринадом огірки у банках;
  8. Для стерилізації заготівель велику каструлю наповніть водою і покладіть на дно рушник. Розмістіть у каструлі банки з огірками, накрийте їх чистими кришками і залийте теплою водою до плічок. Стерилізуйте протягом 10 хвилин після початку кипіння;
  9. Вийміть банки з огірками з каструлі і переверніть дном вгору. Накрийте їх теплим пледом або ковдрою і залиште до охолодження при кімнатній температурі, а потім збережіть в прохолодному місці.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

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