Простые способы убрать запах лука и чеснока изо рта

Лук и чеснок являются ингредиентами, часто используемыми для придания более пикантного вкуса блюдам. Эти овощи полезны для здоровья, однако после них во рту остается неприятный привкус, да и дыхание становится несвежим.

Отказываться от потребления этих продуктов не стоит, ведь есть способы избавиться от привкуса чеснока и лука во рту. Как сообщает издание Healthshots, это явление называется галитозом.

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Неприятный запах чеснока и лука вызван химикатами, содержащими серу. И чтобы изо рта не пахло чесноком или луком можно применить следующие продукты:

Специалисты советуют пить воду – она стимулирует выработку слюны в ротовых железах, что помогает устранить бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. После каждого приема пищи нужно выпивать хотя бы стакан воды, чтобы смыть остатки лука и чеснока с зубов и языка.

Также можно избавиться от неприятного запаха и привкуса, если после потребления чеснока или лука поесть овощей или фруктов. Это могут быть груши, виноград, сливы, персики и вишни. Однако исследователи настоятельно рекомендуют яблоки – они содержат природные ферменты, которые помогают расщеплять соединения серы, а значит, бороться с чесночным и луковым запахом.

Эксперты говорят, что молоко значительно снижает концентрацию соединений в чесноке и луке, вызывающих неприятный запах. Кроме того, цельное молоко дезодорирует неприятные запахи эффективнее, чем обезжиренное молоко.

Может помочь и жевание жвачки. Жевание стимулирует выработку слюны, помогающую вымывать частицы пищи и бактерии.

Эффективным средством от запаха чеснока и лука является зеленый чай, содержащий растительные химические вещества, нейтрализующие соединения серы.

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