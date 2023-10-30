Проверьте чек-лист: Какие вещи обязательно нужно иметь дома на случай блекаута

Современная Украина уже неоднократно сталкивалась с отключениями электроэнергии из-за военных событий, поэтому важно быть готовыми к подобным ситуациям. Даже кажется, что мы все пережили, но у всех нет необходимых резервов для этого.

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Особенно это касается недавно вернувшихся в Украину. Итак, вот несколько советов с сайта Vikna.tv, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

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1. Базовый запас

Многие имеют так называемые "тревожные чемоданы", где содержится необходимый запас на случай отключения. Однако следует помнить, что обстоятельства могут изменяться, и этот запас нужно регулярно обновлять. Кроме еды и теплых вещей, включите чемоданчик фонарик, батарейки или аккумуляторы, заряженный портативный батарейный банк или два, спальный мешок (по возможности).

2. Подумайте о приготовлении пищи

Рекомендуется иметь туристическую газовую горелку или газовую плитку, которые позволят приготовить пищу даже без электроэнергии. Однако обязательно запаситесь газовыми баллонами, если вы планируете использовать это оборудование. Другим вариантом для хозяйств, особенно частных домов может быть барбекю, мангал или сковорода с диском бороны.

3. Обеспечьте себя водой

Позаботьтесь о питьевой и технической воде или запланируйте, где вы будете получать ее во время отключения. Отсутствие электроэнергии может привести к проблемам с водоснабжением, поэтому "just in case" всегда готовьтесь к самому худшему.

4. Резерв наличных

Во время отключения электроэнергии не все магазины смогут принимать оплату картами, поэтому стоит иметь некоторое количество наличных в резерве.

5. Пища быстрого приготовления

Без электричества приготовление блюд, требующих много времени и процессов, может быть затруднено. Поэтому запасайтесь быстро готовящимися продуктами, такими как кускус, овсянка, пюре или быстрозамороженная лапша. Такие блюда нуждаются в минимуме тепла и готовятся быстро.

6. Дополнительные источники отопления и тепла

Если вы проживаете в частном доме, посмотрите возможность иметь резервный источник отопления. Твердотопливный котел с природной тягой, не требующий подключения к электросети, может быть одним из вариантов.

7. Источники бесперебойного питания и свет

Владельцы частных домов могут рассмотреть возможность купить аккумуляторы и генераторы как источники бесперебойного питания. Также полезны портативные зарядные станции для устройств. Запас батареек, аккумуляторных лампочек, LED-лент и подвижной фонарики также будет полезен.

8. Улучшение утепления квартиры

Замените оконное стекло на что-нибудь, что позволит сохранить тепло, и позаботьтесь о замене системы отопления. Гелиоколлекторы на крыше могут помочь нагревать воду от солнца.

9. Подготовка квартиры

Если вы живете в квартире, помните, что без электричества могут быть затруднены поставки воды и работа канализации.

10. Позаботьтесь о своем теле

Запасайтесь теплыми вещами и одеялами. Помните, что алкоголь не поможет вам согреться и даже навредить.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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