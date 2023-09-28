Как подготовиться к блэкаутам: список продуктов и вещей, которые должны быть в доме
Отопительный сезон обычно начинается 15 октября, но в зависимости от погодных условий эта дата может быть скорректирована. Пока точной даты включения отопления в Украине не называют.
Однако по прогнозам отдельных экспертов, понятно, что россияне могут снова массированно атаковать энергетические объекты нашей страны, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла.
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Чтобы быть готовым к таким ситуациям важно заранее подготовиться.
Продукты
Самое важное, что нужно иметь в доме на случай длительного отключения света – это продукты. Важно запастись продуктами, не требующими приготовления или которые можно приготовить на открытом огне. В доме должны быть в запасе:
- Консервы
- Крупы
- Яйца
- Овощи и фрукты
- Вода
- Мука
- Масло
- Соль и сахар
- Орехи и сухофрукты
- Каши или супы быстрого приготовления
- Сладости
- Снеки
Вещи
Также нужно позаботиться о теплых вещах:
- Шерстяные носки
- Теплые одеяла
- Утепленные вещи верхней одежды
- перчатки
Также нужно иметь в доме вещи первой необходимости:
- Фонарики и батарейки к ним
- Свечи и спички
- Аккумуляторы и павербанки
- Грелки
- Средства гигиены
Следует заранее приобрести медикаменты для первой помощи и лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями. Под рукой следует иметь документы, деньги и зарядное устройство для телефона.
Следует позаботиться и о запасах для домашних животных. Купите и положите на хранение корм и наполнители для лотков.
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