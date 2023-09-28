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Як підготуватися до блекаутів: список продуктів та речей, які мають бути в будинку

Билім Олена

Як підготуватися до блекаутів: список продуктів та речей, які мають бути в будинку

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається 15 жовтня, але залежно від погодних умов ця дата може бути скоригована. Поки точної дати про увімкнення опалення в Україні не називають.

Проте, за прогнозами окремих експертів, зрозуміло, що росіяни можуть знову масовано атакувати енергетичні об'єкти нашої країни, аби залишити українців без електрики та тепла.

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Щоб бути готовим до таких ситуацій, важливо заздалегідь підготуватись.

Продукти

Найважливіше, що потрібно мати в будинку на випадок тривалого вимкнення світла - це продукти. Важливо запастись продуктами, які не вимагають приготування або які можна приготувати на відкритому вогні. У будинку повинні бути в запасі:

  • Консерви
  • Крупи
  • Яйця
  • Овочі та фрукти
  • Вода
  • Борошно
  • Олія
  • Сіль та цукор
  • Горіхи та сухофрукти
  • Каші чи супи швидкого приготування
  • Солодощі
  • Снеки

Речі 

Також потрібно подбати про теплі речі:

  • Вовняні шкарпетки
  • Теплі ковдри
  • Утеплені речі верхнього одягу
  • рукавчики

Також треба мати в будинку речі першої потреби:

  • Ліхтарики та батарейки до них
  • Свічки та сірники
  • Акумулятори та павербанки
  • Грілки
  • Засобі гігієни

Варто завчасно придбати медикаменти для першої допомоги та ліки, якщо ви страждаєте від хронічних захворювань. Під рукою варто мати документи, гроші та зарядний пристрій для телефону.

Потрібно подбати й про запаси для хатніх тварин. Придбайте та покладіть на зберігання корм й наповнювачі для лотків.

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