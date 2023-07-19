'Проверяют пулями и гранатами': штурмовики производят зачистку лесополос на окраинах Бахмута (видео)

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские Штурмовые группы выбивают захватчиков с позиций.

В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады идут в наступление и зачищают лесополосы в окрестностях Бахмута. Видео работы опубликовано на канале подразделения в Telegram.

"Продвигаемся по лесополосам Донетчины. Каждый блиндаж в густой "зеленке" штурмовики проверяют пулями и гранатами", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что работают бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона в окрестностях Бахмута.

"Каждый выявленный оккупант, который будет сопротивляться – будет ликвидирован", – добавили в подразделении.

Точное время и место зачистки не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи поселка Зайцево в Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".

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