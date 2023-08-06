Провоцирует бесплодие и рак: диетолог назвала три вида опасной посуды, от которой 'нужно избавиться'

Специалист по диетологии Ирина Каленская посоветовала украинцам избавиться от некоторых видов посуды на кухне. По ее словам, эти опасные предметы могут нанести большой вред здоровью.

В своем Инстаграме эксперт отметила, что нужно отказаться от посуды, изготовленной из политетрафторэтилена. "Вы встречаетесь с ним каждый день, если на кухне есть тефлоновая сковорода. Тефлон – это товарное название политетрафторэтилена", – сказала она.

Ирина Каленская сообщила, что в конце 90-х годов было установлено, что тефлон выделяет перфтороктановую кислоту. А это ядовитое соединение, провоцирующее бесплодие и рак.

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Она посоветовала тем, кто любит пользоваться посудой с тефлоновым покрытием, обращать внимание на знак "PFOA FREE", он будет означать, что для производства тефлона не использовалась перфтороктановая кислота.

"На посуде нет царапин и повреждений. Малейшая царапина – и нагретый тефлон начинает испарять канцерогены. Остальные тефлоновые посуды выбрасывайте без сожаления", – написала диетолог.

Также она советует забыть о посуде из пластика. Обычно это треугольник из стрелок с цифрами внутри. Если маркировки нет – выбрасывайте! Безопасный пластик с маркировкой 2,4,5. Но! Не наливайте горячую воду в пластик и не разогревайте в пластике. При нагревании выделяет токсичные вещества", – добавила Каленская.

Также она не рекомендует использовать яркие расписные сервизы.

"Не спешите в панике выбрасывать коростенский фарфор. Потому что речь идет не о фарфоре – а о турецких или китайских сервизах из меламино-формальдегидной смолы. Если стукнуть палочкой, то в отличие от фаянса, эта посуда глухо отзывается", – пояснила Каленская.

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Она отметила, что качественная меламиновая посуда становится опасной только выше 130 градусов, поэтому не нужно сразу выбрасывать все пластиковое из дома.

Эксперт посоветовала при покупке такой посуды требовать сертификат соответствия. Однако, по ее словам, лучше вообще избегать таких кухонных предметов.

Каленская добавила "некачественная посуда влияет на работу ЖКТ гораздо сильнее, чем можно подумать. Хронические гастритники не дадут соврать – желудок иногда реагирует даже на острые запахи, чего уж говорить о токсинах, которые могут попасть с пищей. ЖКТ вообще реагирует остро на любые неблагоприятные условия".

Ранее ученые доказали, что царапины тефлоновой сковороды могут навредить здоровью.

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