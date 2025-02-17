Pump.fun выходит в мобильный мир: новые возможности для трейдеров и риски для рынка

Pump.fun, платформа, специализирующаяся на создании мемкоинов в блокчейне Solana, запустила мобильное приложение для iOS и Android. Это позволяет пользователям создавать и торговать токенами напрямую с мобильного устройства, что значительно расширяет доступность сервиса. Запуск произошел на фоне рекордного роста количества новых мемкоинов — только в январе 2025 года их стало в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Соучредитель и операционный директор CoinGecko Бобби Онг выразил обеспокоенность влиянием такого стремительного роста на ликвидность рынка. Он отметил, что большое количество новых токенов может привести к рассеиванию внимания инвесторов и трейдеров, что усложнит значительные ценовые движения и может сделать мемкоины еще более волатильными.

Мобильное приложение Pump.fun значительно упрощает процесс создания токенов, что может привести к еще большему увеличению количества мемкоинов. Теперь даже пользователи без специальных технических навыков могут быстро запускать собственные токены и отслеживать их динамику в режиме реального времени. Это открывает новые возможности для криптоэнтузиастов, но в то же время усиливает конкуренцию, заставляя проекты искать новые способы привлечения внимания инвесторов.

Кроме того, эксперты отмечают, что более 98,5% мемкоинов, созданных на платформе Pump.fun, не попадают на крупные децентрализованные биржи. Это означает, что большинство из них остаются в тени, не получая необходимой поддержки ликвидности. Это может повлиять на общий рост экосистемы мемкоинов, так как отсутствие доверия к таким активам может сдерживать приход новых инвесторов. С другой стороны, расширение возможностей для создания мемкоинов позволяет экспериментировать с новыми идеями, что может привести к появлению интересных проектов.

Для трейдеров и инвесторов такая ситуация является как возможностью, так и вызовом. В среде, где ежедневно появляются сотни новых токенов, необходимо тщательно анализировать каждый проект, оценивая его потенциал и жизнеспособность. Рынок мемкоинов может либо эволюционировать в более структурированную экосистему, либо стать еще более хаотичным и нестабильным. Поэтому опытные трейдеры советуют уделять больше внимания проверенным проектам и соблюдать осторожность при инвестировании в малоизвестные активы.

Запуск мобильного приложения Pump.fun является важным событием для всего криптосектора. Оно может сделать мемкоины доступнее, но в то же время создает риски перенасыщения рынка. Сможет ли криптосообщество адаптироваться к новой реальности, покажет время

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