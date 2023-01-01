'Пусть этот год будет годом возвращения: людей, земель': Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам за 15 минут до Нового года. Выступление транслировали большинство украинских каналов.

Свою речь президент Украины начал, вспомнив 24 февраля, день, когда Россия вторглась в Украину.

"Этот год начался 24 февраля. Без предисловий и прелюдий. Резко. Рано. В 4 часа.

Было темно. Было громко. Многим было сложно, кому страшно. Прошло 311 дней. Нам все еще может быть темно, громко и сложно. Но нам точно уж никогда не будет страшно. И никогда не будет стыдно.

По его словам, это был год. Год Украины. Год украинцев.

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Владимир Зеленский перечислил ход военных действий и преступлений России, от Бучи и до Херсона.

Победы украинцев и война войдут в историю. Это и потопление крейсера "Москва" и эпопея с "русским военным кораблем", Чернобаевка, освобождение острова Змеиный, освобождение Харьковщины, Херсонщины.

Владимир Зеленский сказал, что самый лучший для нас салют – на складах кафиров. Лучший подарок – цифры в отчете Генштаба.

"Мы не знаем точно, что принесет нам новый, 2023 год. Но готовы ко всему. Новые достижения? Мы будем счастливы. Новые удары? Мы будем непоколебимы. Продолжение борьбы? Будем драться. А когда победим – будем обниматься".

Всем с Новым годом! С Годом нашей Победы!