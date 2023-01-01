'Нехай цей рік буде роком повернення: людей, земель': Зеленський привітав українців з Новим роком

Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців за 15 хвилин до Нового року. Виступ транслювали більшість українських каналів.

Свою промову президент України розпочав, згадавши 24 лютого, день, коли росія вторглась в Україну.

"Цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко. Рано. О 4-й годині.

Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь – страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно".

За його словами, це був наш рік. Рік України. Рік українців.

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Володимир Зеленський перечислив хід військових дій і злочинів росії, від Бучі і до Херсону.

Перемоги українців і війні увійдуть в історію. Це і потоплення крейсера "Москва" і епопея з "русскім воєнним кораблем", Чорнобаївка, визволення острова Зміїний, звільнення Харківщини, Херсонщини.

Володимир Зеленський сказав, що найкращий для нас салют – на складах окупантів. Найкращий подарунок – цифри у звіті Генштабу.

"Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023 рік. Але готові до всього. Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо – будемо обійматися".

Всім з Новим роком! З Роком нашої Перемоги!