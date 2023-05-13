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Путешественник на Аляске снял на видео драку двух самцов гризли (эпические кадры)

Былим Елена

Путешественник на Аляске снял на видео драку двух самцов гризли (эпические кадры)

На Аляске произошла потасовка между двумя гризли. Ее случайно заметил и снял путешественник, находившийся у места "инцидента".

Издание Outside сообщает, что фотограф дикой природы с Аляски снял на видео двух огромных самцов гризли, что, по его словам, было "самым длинным и интенсивным взаимодействием медведей", которое он когда-либо видел.

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Сообщается, что Брэд Джозефс посетил национальный парк и заповедник Лейк-Кларк на юге Аляски, и вдруг заметил двух медведей гризли, устроивших драку за доминирование во время брачного сезона. При этом один самец был больше и старше, а другой – гораздо меньше и младше.

Фотограф говорит, что был поражен решительностью и выносливостью обоих медведей, когда они сражались за право на доминирование в брачном сезоне.

На кадрах, снятых Джозефсом, можно увидеть, как в конце потасовки один из медведей признает поражение и отступает, склонив голову в знак смирения.

Справка:

Гризли – это вид медведей, встречающихся в Северной Америке, Канаде и Аляске. Они могут весить до 680 кг и расти до 2,4 м. Гризли являются одними из самых больших хищников в Северной Америке.

Гризли известны своей силой и выносливостью. Они способны бежать со скоростью до 55 км/ч и передвигаться по большим расстояниям, преодолевая даже реки. У этих медведей есть мощные лапы и когти, которые помогают им копать, ловить и дробить пищу.

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