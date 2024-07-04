путин сказал, готов ли на прекращение огня в Украине до начала мирных переговоров

российский диктатор Владимир путин прокомментировал условия мирных переговоров с Украиной. Он считает невозможным прекращение огня на фронте до того момента, пока не начнутся переговоры.

На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане он заявил, что россия не готова прекратить огонь на линии боевого столкновения (ЛБС) до начала переговорного процесса. Он снова рассказал, что в марте 2022 года его якобы обманули украинское руководство, не прекратившее боевых действий после отвода войск от Киева.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

"Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня, надеясь, что обратная сторона предпримет положительные шаги, мы не можем. Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы улучшить свое положение, довооружиться и доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию", – сказал глава Кремля.

Во вторник, 2 июля, с просьбой прекратить огонь на линии боевого столкновения без дополнительных условий выступил премьер Венгрии Орбан во время визита в Киев.

Позже в интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно предложений по прекращению огня без понимания дальнейших шагов по урегулированию конфликта. "Что произойдет, если Путин нарушит его? Кто гарантирует, что он уведет войска после прекращения огня? Никто не имеет ответа", — сказал украинский президент.

Зеленский также выразил сомнения в честности российского руководства: "Нам нужно понимать, что Россия не будет использовать прекращение огня, чтобы нарастить силы на оккупированных территориях и начать новое вторжение, обвинив нас в нарушении договоренностей. Само по себе прекращение огня не прекращает войну — мы уже проходили это. Конфликт будет просто заморожен".

Напомним, Швейцарии в июне прошел саммит, посвященный мирным переговорам между Россией и Украиной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!