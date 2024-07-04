путін сказав, чи готовий на припинення вогню в Україні до початку мирних переговорів

російський диктатор Володимир путін прокоментував умови мирних переговорів з Україною. Він вважає неможливим припинення вогню на фронті до моменту, поки не почнуться перемовини.

На пресконференції за підсумками саміту ШОС в Астані він заявив, що росія не готова припинити вогонь на лінії бойового зіткнення (ЛБС) до початку переговорного процесу. Він знову розповів, що у березні 2022 року його нібито обдурило українське керівництво, яке не припинило бойових дій після відведення військ від Києва.

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"Просто зараз взяти і оголосити про припинення вогню, сподіваючись, що зворотна сторона зробить позитивні кроки, ми не можемо. Нам не можна допустити, щоб супротивник скористався припиненням вогню, щоб покращити своє становище, доозброїтися і доукомплектувати за допомогою насильницької мобілізації свою армію", – сказав очільник Кремля.

Додамо, у вівторок, 2 липня, з проханням припинити вогонь на лінії бойового зіткнення без додаткових умов виступив прем'єр Угорщини Орбан під час візиту до Києва.

Пізніше в інтерв'ю Bloomberg Володимир Зеленський заявив, що Україні недостатньо пропозицій щодо припинення вогню без розуміння подальших кроків щодо врегулювання конфлікту. "Що станеться, якщо Путін порушить його? Хто гарантує, що він відведе війська після припинення вогню? Ніхто не має відповіді", — сказав український президент.

Зеленський також висловив сумніви щодо чесності російського керівництва: "Нам потрібно розуміти, що Росія не використовуватиме припинення вогню, щоб наростити сили на окупованих територіях та розпочати нове вторгнення, звинувативши нас у порушенні домовленостей. Саме собою припинення вогню не припиняє війну — ми вже проходили це. Конфлікт просто буде заморожений".

Нагадаємо, Швейцарії у червні пройшов саміт, присвячений мирним переговорам між Росією та Україною.

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