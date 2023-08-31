Пять добрых и нежных пород кошек, которые принесут душевное спокойствие
Кошка может превратить повседневную жизнь человека, принося своему владельцу необходимый душевный покой. Животное быстро становится полноправным членом семьи.
Впрочем, эти четвероногие имеют сомнительную репутацию из-за собственной надменности, независимости и ревнивости. Как пишет Sante Plus, есть некоторые породы кошек особенно приятные и нежные для человека.
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1. Сиамские коты. Кроме того, они красивы и имеют шелковистую шерсть, но еще и умные и интересные.
Сиамская кошка считается одной из самых ласковых кошек в мире. Она наблюдательна и восприимчива: чувствует все, что происходит дома. Это животное очень отдано своему хозяину и не стесняется вытаскивать когти, чтобы защитить его.
2. Мейн-кун. Эти большие кошки спокойны и ласковы, не требуют особого внимания к себе и любят полежать вместе с хозяином. Эта порода умеет приспосабливаться к разным ситуациям.
3. Корниш-рекс. Эти кошки стремятся к постоянному вниманию и любят, когда их гладят. Если они видят вас под одеялом, они автоматически подходят и залезают к вам. Эта кошка одержима объятиями.
4. Персидская кошка. Эта порода очень расслаблена, общительна и кротка. Персы становятся лучшими друзьями на всю жизнь. Они обожают, когда за ним ухаживают, ласкают, ухаживают.
5. Регдол. Эта голубоглазая порода очень общительна и хорошо ладит со всеми людьми. Это, безусловно, самая любящая и терпимая порода.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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