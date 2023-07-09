Пять знаков зодиака разбогатеют до 2024 года: их ждет большая удача

Повышение зарплаты, премии, наследство, выигрыш в лотерею – именно эти события позволят пяти уроженцам зодиакального круга разбогатеть уже до 2024 года, утверждают астрологи. По их словам, Тельцы, Девы, Весы, Раки и Львы должны использовать все возможности, которые им дарит судьба.

Телец

2023 год будет особенно удачным для людей, родившихся под знаком Тельца – Юпитер войдет в их знак, что принесет небывалое везение. Для тех, кто ищет работу, это будет хорошее время для развития своих профессиональных навыков, особенно во второй половине года. Тельцы могут совершить карьерный рывок и занять руководящую должность.

Дева

Этот год будет полон неожиданных поворотов для Дев, они начинают новый этап своей жизни. Звезды приведут их к успеху в карьере, окружение будет поражено уверенностью уроженцев знака и их терпением, необходимым для реализации проектов. В сентябре Девы получат очень выгодное предложение, которое сулит им большие доходы.

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Весы

Благодаря Юпитеру Весы также могут рассчитывать на получение крупной суммы денег. Это позволит им воплотить в жизнь мечту, которую откладывали длительное время. Уроженцы знака будут полны сил, чтобы покорить новые высоты – они могут смело менять работу или открывать собственный бизнес, все получится.

Рак

Чувствительным и эмоциональным, но не лишенным амбиций Ракам предстоит сойти на вершину славы. Они успешно реализуют важный проект, что даст возможность не только пополнить свой банковский счет, но и отложить довольно большие суммы. Также возможна неожиданная прибыль в виде наследства или выигрыша в лотерею.

Лев

Для Львов 2023 станет годом богатства и счастья, все их начинания увенчаются успехом. Но уроженцам знака придется приложить усилия, чтобы правильно распорядиться деньгами, которые польются дождем, прежде всего, благодаря прежним достижениям и ранее сделанным инвестициям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.