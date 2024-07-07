Работают ''Гострі картузи'': на Харьковщине поражен командный пункт россиян, БК и станция связи (видео)

Аэробомберы из подразделения Национальной гвардии Украины "Острые картузы" на Харьковском направлении фронта взорвали командный пункт россиян под поселком Глубокое.

В подразделе показали видео попадания FPV-дрона по блиндажу, где враг разместил свой КП. Также опубликованы кадры уничтожения боеприпасов и станции связи.

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"Мощное поражение командного пункта россиян под Глубоким на Харьковщине. FPV-дроны уничтожили небольшой состав боеприпасов и станцию связи, что очень важно. Как видите, россияне уже окапываются, но им это не поможет", — прокомментировали в подразделении.

Также аэробомберы "Острых картузов" показали уничтожение российского пулеметчика. В подразделении отмечают, что такие российские солдаты представляют большую проблему: "Хорошо закрепившись в харьковских лесах эти пи**ры уже останавливали контратаки Вооруженных Сил и положили немало наших ребят".

Ликвидация произошла в 300 метрах от позиций врага, в неглубоком тылу оккупантов. Видео можно просмотреть по ссылке.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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