Рада планирует ввести безумные штрафы за нарушение мобилизации: сколько придется платить

Верховная Рада готовится к голосованию за законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. В частности Комитет по вопросам правоохранительной деятельности исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц.

Об этом рассказал глава комитета Сергей Ионушас в комментарии "Українській правді". По его словам, Комитет рекомендовал Раде принять законопроект №10379 за основу и в целом с комитетскими правками.

За нарушение правил военного учета (статья 210 КУоАП) в мирное время предусматривается штраф 3400-5100 гривен, повторно или в особый период – от 17000 до 22500 гривен.

Читайте также: Депутаты рассказали, как планируют поощрять украинцев к мобилизации

В то же время, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) в мирное время планируется установить штрафы 5100-8500 гривен для граждан, 17000-34000 гривен – для должностных и юридических лиц. Во время военного положения штрафы будут составлять от 17 000 до 22 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук уточнил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен после принятия проекта закона о мобилизации №10449.

В начальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!