Ракетная атака россиян: в Одессе есть жертвы и ранены, в Киеве отработала ПВО

В ночь на четверг, 18 мая, российская федерация в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Под прицелом врага находились южные области Украины и столица – Киев.

Председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук ночью сообщил, что во время ночной атаки по Одесской области большинство ракет врага были сбиты над морем силами ПВО.

"К сожалению, есть попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое ранены", - добавил он. Под утро Братчук объяснил, что раненые были охранниками промышленного объекта.

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В эфире телемарафона спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала атаку врага на Одессу. По ее словам, "как всегда враг пытается терроризировать тыловые регионы и напоминает Одессе, что она находится в его приоритетах".

Она считает, что такими массированными и частыми ракетными ударами Россия пытается истощить усиленную систему противовоздушной обороны.

После массированного обстрела Одессы враг переключился на столицу. В Киевской городской военной администрации сообщили, что этой ночью состоялась "серия беспрецедентных по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев".

"Девятое по счету воздушное нападение на столицу с начала мая. На этот раз атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", – отмечается в сообщении.

По предварительной информации, все неприятельские цели над небом Киева были уничтожены.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграмм-канале, что было зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

"Воспламенение в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно – взрыв также в Деснянском районе… Пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было", – добавил Кличко.

Напомним, в ночь на 16 мая кафиры совершили массированную ракетную атаку на Киев. Во время атаки силы ПВО сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов": обломки упали на зоопарк, повреждены автомобили.

В ночь на 17 мая россияне также задействовали большое количество ракет для атаки по столице. В частности, враг выпустил 6 "Кинжалов" и 9 "Калибров".

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