Раскрыта загадка могилы таинственной римлянки в возрасте 1600 лет: имеет самый высокий статус среди всех древних захоронений

Во время раскопок в районе Спиталфилдс на северной окраине Лондона археологи из Лондонского археологического музея обнаружили древнее захоронение с молодой римлянкой аристократического происхождения возрастом 1600 лет. По мнению ученых, это захоронение имеет самый высокий статус среди древних захоронений, найденных в Лондоне.

Об этом пишет Independent.

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Доктор Роджер Томлин предполагает, что женщина могла быть женой одного из последних римских правителей Британии. Она была похоронена в изысканной одежде из натурального китайского шелка. Впечатляет то, что 97 процентов нитей этой ткани были изготовлены из чистого золота.

Кроме того наряды украшала шерстяная полоска пурпурного цвета, означавшего высокий социальный статус.

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Согласно изотопным исследованиям зубов женщины оказалось, что она выросла в Риме.

Гроб из чистого свинца был вложен в каменный саркофаг. Внутри захоронения оказались статусные погребальные принадлежности. В том числе два сосуда европейского производства для ароматных масел из тончайшего стекла.

Один из сосудов был оснащен уникальным 24-сантиметровым щупом из хорошего поделочного камня гагата.

Голова римлянки лежала на подушке, наполненной лавровым листом. Смолы сосны и фисташкового дерева освежали воздух в гробу.

Напомним, в Мексике случайно обнаружили древнюю статую 1450 года.

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