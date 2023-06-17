Розкрита загадка могили таємничої римлянки віком 1600 років: має найвищий статус серед усіх древніх поховань

Під час розкопок в районі Спіталфілдс на північній околиці Лондона археологи з Лондонського археологічного музею знайшли стародавнє поховання з молодою римлянкою аристократичного походження віком 1600 років. На думку вчених, це поховання має найвищий статус серед древніх поховань, знайдених у Лондоні.

Про це пише Independent.

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Доктор Роджер Томлін припускає, що жінка могла бути дружиною одного з останніх римських правителів Британії. Вона була похована у вишуканому одязі з натурального китайського шовку. Вражає те, що 97 відсотків ниток цієї тканини були виготовлені із чистого золота.

Крім того вбрання прикрашала вовняна смужка пурпурного кольору, який означав високий соціальний статус.

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Згідно з ізотопними дослідженнями зубів жінки виявилось, що вона виросла у Римі.

Труна з чистого свинцю була вкладена в кам'яний саркофаг. Усередині поховання виявилося статусне похоронне приладдя. У тому числі дві судини європейського виробництва для ароматних олій з найтоншого скла.

Одна із судин була оснащена унікальним 24-сантиметровим щупом із гарного виробного каменю гагату.

Голова римлянки лежала на подушці, наповненій лавровим листом. Смоли сосни та фісташкового дерева освіжували повітря в труні.

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