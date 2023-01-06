Разрисовал паспорт и обозвал путина: в Украине задержали россиянина, который не хотел возвращаться домой (фото)

В Киевской области задержали 39-летнего россиянина, не имевшего желания возвращаться домой – обратно в россию. Мужчина даже разрисовал свой паспорт, чтобы доказать, что больше не хочет быть гражданином рф.

О курьезном случае сообщили пограничники. В Государственной пограничной службе рассказали, что мужчина "превысил срок пребывания в Украине".

Во время "допроса" он рассказал, что не желает возвращаться на россию, поэтому разрисовал свой российский паспорт в цвета украинского флага, написал "Украина превыше всего" и "путин х*ло".

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"Графу "гражданство" мужчина вообще зачеркнул", – говорят пограничники.

Нарушителя передали правоохранителям для дальнейшей проверки, его судьбу решат сотрудники Нацполиции.

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