'Разрыв был жирным!': командир группы аэроразведки 'Птицы Мадяра' рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

Украинские защитники продолжают защищать от оккупантов Бахмутское и Соледарское направления. О ситуации вблизи Бахмута рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале.

"Бахмут сложный, но стабильный. Саранча лезет, саранча разбирает все вокруг… Говорили мы, что февраль будет яростным. Для того, чтобы все успевать, тех 24-х (часов. – Ред.) не хватает", – заметил Бровди.

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Он включил на своем телефоне запись разговора с одним из аэроразведчиков, который радовался попаданию в скопление кафиров, чтобы продемонстрировать, что "охота" на российских захватчиков продолжается.

"Вот был жир и смалец, первый и прямо в цель, там, где пид*сы кучкуются, там просто есть две точки, где они кучкуются. Разрыв был жирный", – радостно восклицал один из операторов дрона.

"Мадяр" извинился за брань бойца, заметив: "Извините, война должна компенсировать наше внутреннее общение". "Но эти два сообщения от пилотов "Птиц Мадяра" зададут вам темп и уверенность, что мы в тонусе. Мы делаем то, что должны делать, там, где мы есть", — добавил Бровди.

Военнослужащий отметил, что сейчас ситуация на том направлении, где они находятся сложная, однако контролируемая: "Должны двигаться сейчас, потому что февраль, как и обещал, он февраль. И меньше по температуре вокруг, а больше по градусу того, что происходит на той участке, на котором мы находимся. Вокруг Соледара, в населенных пунктах между Соледаром ба Бахмутом, в населенных пунктах южнее Бахмута. И это все сегодня титаническими усилиями воинов сдерживается, иначе быть не может".

По его словам, военные армии России активизируются ночью, поэтому нашим защитникам приходится в режиме 24 на 7 следить за ситуацией. "Ночь стала большим приоритетом, чем день, потому что хробачня именно ту часть суток сделала приоритетной для своих наступательных действий. Туманы, снежок немного и т.д. Эти все составляющие, затрудненное передвижение, в том числе в Бахмут и из Бахмута", — пояснил он.

"Мадяр" обратился к гражданским, не выехавшим из района ведения активных боевых действий: "Будьте очень бдительны и осторожны. Вы уже знаете маршруты, по которым можно ездить, и которыми ездить сейчас не следует".

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Также он ободрил своих подписчиков в соцсетях, заметив, что "должны с вами тот период пережить, и достоять о моменте, когда мы сможем собрать хороший кулак и дать достойный ответ. Берегитесь, верьте в ВСУ, мы в тонусе, все у нас будет в порядка, не смотрите на наши уставшие писки. Мы двигаемся, все будет Украина".

Напомним, украинские военные на Бахмутском направлении уничтожили грузовой автомобиль кафиров вместе с личным составом. В грузовике также находились боеприпасы.

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