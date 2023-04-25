Решение о предоставлении субсидии будет приниматься мгновенно: как это будет работать

Украинцам предоставят возможность получать мгновенную субсидию на оплату коммунальных услуг благодаря оперативному обмену данными между разными электронными реестрами, содержащими информацию о гражданах. Пока такие мгновенные субсидии будут выплачиваться только на экспериментальном уровне. Проект постановления, предусматривающий назначение мгновенных субсидий, был размещен на сайте Федерации профсоюзов.

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Чтобы получить мгновенное решение о назначении субсидии, заявителю нужно будет подать заявление и заполненную декларацию в личном кабинете на портале ПФУ или через мобильное приложение "Действие" всего за один клик. В перспективе украинцев не заставят ждать неделями решения о назначении субсидии, поскольку оно будет приниматься мгновенно. Благодаря оперативному обмену информацией о потенциальном субсидианте между разными государственными реестрами, процесс можно будет ускорить до молниеносного.

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Посредством такого перекрестного обмена данными можно будет мгновенно проверить достоверность декларации, заполненной заявителем на субсидию. Автоматизированная система сможет немедленно вынести решение о том, действительно ли нуждаются заявитель и члены его семьи государственной помощи на оплату коммунальных услуг.

Автоматический обмен информацией и параллельная верификация получателей субсидии и претендентов на государственную помощь будут осуществляться одновременно по следующим реестрам:

Министерства внутренних дел;

Государственная миграционная служба;

Министерства финансов Украины;

Министерство юстиции;

Министерство здравоохранения;

Минсоцполитики;

Мининфраструктуры.

Благодаря такой сверке реальное финансовое состояние семей, претендующих на субсидию, будет на сведения органов государственной власти. Не нужно будет посылать никаких запросов и ждать ответа. Система сама найдет необходимые данные, сверит их и сделает вывод о целесообразности выплаты субсидии.

Кроме того, такая система позволит оперативно реагировать на изменения в составе семьи или ее имущественном состоянии. Это позволит проводить ежемесячную верификацию данных и практически избежать любых попыток мошенничества при назначении и выплате субсидии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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