Рецепт летнего пирога с абрикосами за 30 минут

Продолжается сезон абрикосов, а значит самое время испечь вкусный пирог по рецепту от Shuba. Для облегчения и ускорения приготовления можно использовать готовое слоеное тесто.

Ингредиенты:

Слоеное тесто дрожжевое – 1 шт.

Сахар – 1/4 стакана

Мука – 1/4 стакана

Абрикосы – 400 г

Масло сливочное – 2 ст. л.

Лимон, сок – 2 ч. л.

Корица молотая – 1/4 ч. л.

Мускатный орех молотый – 1/8 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 220 градусов. Тесто раскатайте в два 25-сантиметровых круга. Выложите 20-сантиметровую форму для пирога одним листом теста.

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2. Сахар, муку, корицу и мускатный орех смешайте.

3. Половинки абрикосов полейте лимонным соком, размешайте. Добавьте сахарную смесь и снова перемешайте. Начинку переложите в форму, выстланную тестом, разровняйте.

4. Кубики масла равномерно на абрикосовой начинке. Накройте вторым кругом из теста, зажмите. Сделайте несколько прорезей.

5. Выпекайте пирог 35-40 минут.

Горячий пирог посыпьте чайной ложкой сахара. Подавайте холодным.

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