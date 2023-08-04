Рецепт літнього пирога з абрикосами за 30 хвилин
Триває сезон абрикосів, а отже саме час спекти смачний пиріг за рецептом від Shuba. Для полегшення та прискорення приготування можете використовувати готове листкове тісто.
Інгредієнти:
Листкове тісто дріжджове – 1 шт.
Цукор – 1/4 склянки
Борошно – 1/4 склянки
Абрикоси – 400 г
Масло вершкове – 2 ст. л.
Лимон, сік – 2 ч. л.
Кориця мелена – 1/4 ч. л.
Мускатний горіх мелений – 1/8 ч. л.
Читайте також: Легкий та швидкий десерт: рецепт шарлотки з вишнями
Спосіб приготування:
1. Духовку розігрійте до 220 градусів. Тісто розкачайте у два 25-сантиметрові кола. Викладіть 20-сантиметрову форму для пирога одним листом тіста.
2. Цукор, борошно, корицю та мускатний горіх змішайте.
3. Половинки абрикосів полийте лимонним соком, розмішайте. Додайте цукрову суміш і знову перемішайте. Начинку перекладіть у форму, вистелену тістом, розрівняйте.
4. Кубики масла рівномірно на абрикосовій начинці. Накрийте другим колом із тіста, затисніть. Зробіть кілька прорізів.
5. Випікайте пиріг 35- 40 хвилин.
Гарячий пиріг посипте чайною ложкою цукру. Подавайте холодним.
Радимо також звернути увагу на рецепт персикового торту.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!