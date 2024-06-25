Резерв+ не избавляет от необходимости появиться в ТЦК: подробности от нардепа

Первоначальный замысел приложения Резерв+ так и не был доведен до логического конца. Это объясняет, почему автоматическое обновление информации в системе не гарантирует, что ТЦК не может забрать гражданина на улице для уточнения данных или направления на ВВК.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что лицам, состоящим на воинском учете, все же придется обратиться в ТЦК лично. Об этом пишет NV.

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Какие существуют проблемы с Резерв+

Костенко отмечает, что существуют определенные нерешенные аспекты программы Резерв+.

"Это, например, история о ВВК. Каждый военнообязанный должен раз в год проходить ВВК. Вот когда тебя останавливают, а у тебя нет ВВК, тебя могут забрать или заставить ее проходить. А пойти самостоятельно, например, на какую-то комиссию и потом прикрепить этот ВВК к приложению, у тебя нет возможности, тебе направление надо взять в ТЦК и потом принести его в ТЦК", – рассказал нардеп.

То есть гражданин все равно вынужден идти в ТЦК. Впрочем, по его словам, этот вопрос сейчас находится в процессе решения.

Напомним, ранее юрист объяснил, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.

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