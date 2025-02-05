Резкие изменения погоды в Украине: в Гидрометцентре рассказали, чего ждать на выходных и на следующей неделе

В течение следующей недели погода в Украине претерпевает значительные изменения. Легкий снег прекратится на всей территории страны, и ночью температура опустится до -5… -9 градусов, наступает настоящий зимний мороз.

Выходные 8-9 февраля, вероятно, не принесут значительных изменений. На следующую неделю синоптики ожидают умеренные морозы ночью, а днем температура будет близка к 0 градусам, без осадков. Такой прогноз на ближайшие дни предоставила синоптикой Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, пишет Oboz.

Погода в Украине претерпевает резкие изменения

В ближайшее время в Украине ожидаются существенные изменения погодных условий. Температура снизится, а на большей части территории возможны небольшие снегопады. "На погоду в Украине сейчас влияет холодный арктический воздух, поступающий из северных широт. Несмотря на повышенное атмосферное давление, над территорией образуется много облаков, поэтому в большинстве областей следует ожидать небольшой снег", – отметила синоптика.

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По ее словам, на востоке Украины сейчас находится "высотный циклон", который не очень активен и не приносит сильных атмосферных фронтов, однако обеспечивает облачную погоду и небольшой снег. Облака помогают сохранять стабильную температуру, защищая от резких понижений. Днем температура будет подниматься до 0 градусов.

Такой тип погоды будет сохраняться в Украине в среду, 5 февраля и частично в четверг, 6 февраля.

Перед выходными циклон отступит, а наиболее холодно будет в Карпатах.

В пятницу, 7 февраля, высотный циклон покинет территорию Украины, и на смену ему придет поле повышенного атмосферного давления. "Это приведет к тому, что погода станет сухой и без осадков. На дорогах страны в некоторых местах остается гололедица, а ветер будет преимущественно северо-западным", – отметила синоптик Наталья Птуха.

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Ночью температура опустится до -1…-7 градусов, а днем будет варьироваться от -3 до +3 градусов, причем в Закарпатье температура может подняться даже до +5 градусов. Наиболее холодно будет в Карпатах, где ночью температура опустится до -5...-11 градусов, а днем будет держаться в пределах 0...-5 градусов.

Наталья Птуха отметила, что в Карпатах сейчас есть снег, и он сохранится из-за минусовых температур. На остальной территории Украины большой снег не ожидается – лишь местами возможны небольшие снежные покровы толщиной 1-3 сантиметра, которые будут неравномерно распределены.

"Итак, как вы можете видеть, никаких экстремальных морозов не будет. Поэтому еще раз подчеркиваю, не стоит поддаваться панике по погоде. Гидрометцентр всегда объективно информирует за 5 дней до перемен", – добавила синоптика.

Что дальше? Ожидаются обычные зимние морозы

В начале следующей недели с 10 февраля в Украине будет в основном сухо, без осадков. Температурные характеристики существенно не поменяются. "Ночью температура будет оставаться на уровне –3…–9 градусов, что является типичной зимней температурой. В Карпатах ночью будет -7…-12 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -3...+3 градусов, а в Закарпатье может достигать +2...+7 градусов", – сообщила Наталья Птуха.

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