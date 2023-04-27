Рис и эфирное масло: как сделать ароматизатор воздуха своими руками

Приятный запах в доме создает особую атмосферу уюта. Можно приобрести для ароматизации дома освежители для воздуха или аромадифузоры. Но экологичнее будет сделать ароматизатор своими руками. UaPortal подскажет, как.

Рисовый ароматизатор

Ароматизатор для воздуха можно изготовить из рисовой крупы. Для этого возьмите стакан риса, банку, эфирное масло и кусок ткани. Высыпьте рис в банку и капните несколько капель любимого эфирного масла. Горло банки обвяжите тканью. Можете оформить лентой по вкусу.

Такие банки поставьте в каждой комнате. Менять ароматизатор нужно раз в полгода, а добавлять эфирное масло – раз в неделю. Если в помещении высокая влажность, то рис следует менять раз в два месяца.

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Восковый ароматизатор

Вам понадобится:

соевый или пчелиный воск;

- лавровый лист;

- палочки корицы, гвоздики;

- сосновые мини-шишки;

- сушеный розмарин;

- хлопчатобумажный фитиль;

- формочки для мафинов.

Заполните формы лавровыми листьями, гвоздикой, шишками, специями и травами. Вставьте в центр каждой заготовки фитиль. Залейте жидким воском. Дождитесь застывания.

Свеча из оливкового масла

Вам понадобится:

-емкость с широким верхом

- оливковое масло

- проволока или скрепка

- фитиль

Отрежьте требуемую длину фитиля и закрепите в вертикальном положении с помощью скрепки. Залейте в банку масло (чтобы сэкономить купите просроченное масло). Добавьте эфирные масла для аромата.

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