Рисует на обломках ракет: запорожский художник продает свои работы и донатит ВСУ (фото)

В помещении Запорожского художественного музея проходит выставка работ Вадима Миткова "Жизнь на обломках". Это необычные работы нарисованные на обломках ракет, найденных в Запорожье.

Как сообщает Укринформ, всего представлено 45 работ. По словам художника, всего он нарисовал 80 штук.

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Он рассказал, что стал рисовать в октябре. Обломки боеприпасов, являющихся своего рода полотнами, ему передают военные волонтеры.

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Отмечается, что многие хотели приобрести работы Миткова. Потому и было решено провести аукцион, а на собранные средства приобрести необходимое для ребят из ВСУ.

Вадим Митков по специальности инженер-программист, но всю жизнь работает дизайнером-полиграфистом, потому что имеет художественное дарование.

Демонстрируя свои работы, он отмечает, что смотреть на них жутко.

По словам художника, главная цель его творчества – показать контраст между ужасами войны и силой искусства.

Напомним, ранее волонтер Сергей Притула показал, как работает Mavic, на который донатили украинцы. С его помощью удалось попасть по составу оккупантов.

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