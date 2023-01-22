"Выбегали голышом": ВСУ поджарили оккупантов из дрона, на который собирал деньги фонд Притулы (видео)

Украинские защитники продолжают защищать позиции и устраивать адские засады для оккупантов. На появившемся в сети очередном видео можно посмотреть, как пылает склад боеприпасов врага.

Кадры видео облетели украинскую сеть и были опубликованы в аккаунте волонтера Сергея Притулы. Там он отметил, что имеет отношение к этому попадающему по оккупантам БПЛА.

“Мавик, который мы с вами для них приобрели и передали. Российские оккупанты, которые думали: "А не такой уж плохой день, работаем на складе БК, ну что может случиться?" – отметил известный активист и телеведущий.

На видео можно рассмотреть, как украинские бойцы целятся в здание, возле которого стоит танк. Впоследствии здание пылает, а из него выбегают русские военные с голыми ягодицами.

Видео дня

Под видео сообщается, что работа была выполнена 59 ОМБР и артиллеристами.

Отметим, что Сергей Притула занимается сбором средств для помощи украинским бойцам на фронте. На сайте одноименного фонда можно совершить пожертвования, на которые будет куплено необходимое оружие и техника.

Летом фонд Сергея Притулы и Monobank устроили розыгрыш наборов известной почтовой марки о российском военном корабле.

В конце удалось собрать около 9 миллионов гривен, которые Monobank округлил до 10 миллионов.

На эти средства они планировали купить 80 дронов DJI Mavic 3: 30 Fly More Combo и 50 Cine Premium Combo.

В то же время, недавно стало известно о закупке другой партии беспилотников. На видео в своем аккаунте Притула показал большую партию дронов, которые могут летать на расстояние до 800 км.

"Спокойной ночи, Москва. Украинцы, спасибо за донаты, работаем дальше", - резюмировал он.

Свое видео он записал вместе с активистом Сергеем Стерненко.

Ранее Притула объявил мегазбор на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Впоследствии украинцы задонатили 268 млн грн, и сбор был приостановлен.

После этой закупки волонтер получил большую порцию критики из-за цен на бронетехнику.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!