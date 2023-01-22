"Вибігали голяка": ЗСУ підсмажили окупантів з дрону, на який збирав гроші фонд Притули (відео)

Українські захисники продовжують боронити позиції та влаштовувати пекельні засідки для окупантів. На черговому відео, яке зявилося у мережі, можна подивитися, як палає склад боєприпасів ворога.

Кадри відео облетіли українську мережу та були опубліковані в акаунті волонтера Сергія Притули. Там він зазначив, що має відношення до цього БПЛА, яке влучало по окупантам.

“Мавік, який ми з вами для них придбали та передали. Російські окупанти, які думали: "А не такий вже й поганий день, працюємо на складі БК, ну що може статись?" - зазначив відомий активіст та телеведучий.

На відео можна розгледіти, як українські бійці ціляться в будівлю, біля якої стоїть танк. Згодом будівля палає, а з неї вибігають російські військові з голими сідницями.

Відео дня

Під відео повідомляється, що робота була виконана 59 ОМБР та артилеристами.

Зазначимо, що Сергій Притула займається збором коштів для допомоги українським бійцям на фронті. На сайті одноіменного фонду можна зробити пожертвування, на які буде куплена необхідна зброя та техніка.

Улітку фонд Сергія Притули та Monobank влаштували розіграш наборів відомої поштової марки про російський військовий корабель.

Наприкінці вдалося зібрати близько 9 мільйонів гривень, які Monobank округлив до 10 мільйонів.

На ці кошти вони планували купити 80 дронів DJI Mavic 3: 30 Fly More Combo та 50 Cine Premium Combo.

Водночас нещодавно стало відомо про закупку іншої партії безпілотників. На відео в своєму акаунті Притула показав велику партію дронів, які можуть літати на відстань до 800 км.

"Надобраніч, Москва. Українці, дякуємо за донати, працюємо далі", - резюмував він.

Своє відео він записав разом з активістом Сергієм Стерненком.

Раніше Притула оголосив мегазбір на закупки 50 БТР на 200 млн грн. Згодом, українці задонатили 268 млн грн, і збір було призупинено.

Після цієї закупівлі волонтер отримав велику порцію критики через ціни на бронетехніку.

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