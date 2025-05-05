'России придется отказаться от всей Украины' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет захватить всю территорию Украины, но для достижения мира ей придется отказаться от этих планов. Трамп подчеркнул, что завершение войны, которое начала сама Россия, возможно только при условии, что Кремль откажется от идеи полной оккупации Украины.

"России придется забыть о всей Украине. Именно этого они хотят – всю страну", – заявил Трамп. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Он также предположил, что без его влияния Россия уже вела бы боевые действия по всей территории Украины. В ответ на уточняющий вопрос журналистки, речь идет ли именно о всей стране, а не только о оккупированных регионах, Трамп подтвердил: "Да, о всей Украине".

Читайте также: Украина-Россия: Станет Дональд Трамп "геополитическим Геростратом"?

Кроме того, политик рассказал, что лидеры ЕС не раз просили его связаться с Владимиром Путиным, поскольку российский президент игнорировал их попытки коммуникации.

Напомним, мы уже писали, как американцы характеризуют начало правления нового главы США.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!