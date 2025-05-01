Перші сто днів президентства Трампа: як американці характеризують початок правління нового очільника США

Минуло 100 днів від початку другого президентського терміну Дональда Трампа, і громадяни по всьому політичному спектру висловлюють змішані почуття щодо його роботи. Багато хто хвалить президента за швидке виконання передвиборчих обіцянок, інші ж висловлюють стурбованість темпами впровадження та пріоритетами нової адміністрації.

"Що мені найбільше імпонує в Трампі — він виконує свої обіцянки, незалежно від того, подобається вам його політика чи ні," — поділився Домінік, незалежний виборець, в ефірі програми "The Faulkner Focus". "Раніше політики часто говорили те, що люди хотіли почути, а потім робили що заманеться. Цей президент дотримується слова і діє швидко." Про це пише Fox News.

Саме ця швидкість викликає різні реакції серед виборців. Республіканці здебільшого підтримують рішучі кроки Трампа у втіленні його програми, тоді як демократи виражають занепокоєння поспішним впровадженням змін, особливо щодо митної політики та бюджетних скорочень.

Ендрю, молодий виборець-демократ, розчарований не лише діями Трампа, але й напрямком розвитку власної партії: "Величезною помилкою Демократичної партії стало фактичне призначення одного кандидата — розчистили поле для Гілларі у 2016, певною мірою для Байдена, а тепер і для Камали Гарріс. На мою думку, останні по-справжньому відкриті праймеріз були 2008 року. І подивіться, що сталося з Обамою."

Його занепокоєння підтверджує нещодавнє опитування Інституту політики Гарвардської школи Кеннеді, яке показало різке падіння рейтингу демократів у Конгресі серед молодих американців — з 42% на початку 2017 року до лише 23% сьогодні. При цьому рейтинг Трампа серед 18-29-річних тримається на рівні 31%, майже не змінившись з часів його першої каденції.

Імміграційна політика залишається одним із головних пріоритетів Трампа та темою гарячих дискусій серед виборців.

"Його дії перевершили всі очікування. Через кордон більше ніхто не проникає," — стверджує республіканка Марія. "Я вважаю, це було вкрай важливо для нас."

Згідно з останніми опитуваннями Fox News, найвищі оцінки Трамп отримує саме за безпеку кордонів — 55% респондентів схвалюють його підхід. Щодо загальної імміграційної політики думки розділилися: 47% підтримують дії президента, 48% — критикують. Опоненти продовжують висловлювати занепокоєння скасуванням студентських віз та людськими втратами внаслідок масових депортацій.

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Для незалежної виборчині Мері Жозефіни найпомітнішим є акцент президента на відновленні традиційних сімейних цінностей: "Основна структура сім'ї вже не викликає захоплення. Мені подобається, що Трамп намагається знову вивести це на перший план і повернути людям комфорт, просто підтримуючи їхні погляди, якими б вони не були."

Вона критикує попередню адміністрацію за надмірну увагу до культурних відволікаючих факторів замість фокусу на фундаментальних питаннях, як-от свобода віросповідання: "У школах стало надзвичайно складно відкрито висловлювати віру в біблійні принципи через страх осуду з боку оточуючих. Ми приділяємо забагато уваги трансгендерному спорту та DEI."

За перші 100 днів Трамп підписав щонайменше 142 укази та скасував понад 100 політичних рішень адміністрації Байдена. Значна їх частина стосується соціальних і культурних питань, включаючи заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях та створення в Білому домі Управління з питань віри для підтримки релігійних організацій і місць богослужіння.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити атаки по Києву та до заключення мирної угоди.

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