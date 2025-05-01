Первые сто дней президентства Трампа: как американцы характеризуют начало правления нового главы США

Прошло 100 дней после начала второго президентского срока Дональда Трампа, и граждане по всему политическому спектру выражают смешанные чувства относительно его работы. Многие хвалит президента за скорейшее выполнение предвыборных обещаний, другие же выражают обеспокоенность темпами внедрения и приоритетами новой администрации.

"Что мне больше всего импонирует в Трампе - он выполняет свои обещания, независимо от того, нравится вам его политика или нет," - поделился независимый избиратель Доминик в эфире программы "The Faulkner Focus". "Раньше политики часто говорили то, что люди хотели услышать, а потом делали что угодно. Этот президент придерживается слова и действует быстро." Об этом пишет Fox News.

Именно эта скорость вызывает разные реакции среди избирателей. Республиканцы в большинстве своем поддерживают решительные шаги Трампа в осуществлении его программы, в то время как демократы выражают обеспокоенность поспешным внедрением изменений, особенно в отношении таможенной политики и бюджетных сокращений.

Эндрю, молодой избиратель-демократ, разочарованный не только действиями Трампа, но и направлением развития собственной партии: "Огромной ошибкой Демократической партии стало фактическое назначение одного кандидата - расчистили поле для Хиллари в 2016, в определенной степени для Байдена, а теперь и для Камалы Гаррис. года. И посмотрите, что произошло с Обамой."

Его беспокойство подтверждает недавний опрос Института политики Гарвардской школы Кеннеди, показавший резкое падение рейтинга демократов в Конгрессе среди молодых американцев — с 42% в начале 2017 года до 23% сегодня. При этом рейтинг Трампа среди 18-29-летних держится на уровне 31%, почти не изменившись со времен его первой каденции.

Иммиграционная политика остается одним из главных приоритетов Трампа и темой горячих дискуссий среди избирателей.

"Его действия превзошли все ожидания. Через границу больше никто не проникает", - утверждает республиканка Мария. "Я считаю, это было крайне важно для нас."

Согласно последним опросам Fox News, самые высокие оценки Трамп получает именно за безопасность границ — 55% респондентов одобряют его подход. Об общей иммиграционной политике мнения разделились: 47% поддерживают действия президента, 48% — критикуют. Оппоненты продолжают выражать обеспокоенность отменой студенческих виз и человеческими потерями в результате массовых депортаций.

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Для независимой избирательной кампании Мэри Жозефины наиболее заметен акцент президента на восстановлении традиционных семейных ценностей: "Основная структура семьи уже не вызывает восхищения. Мне нравится, что Трамп пытается снова вывести это на первый план и вернуть людям комфорт, просто поддерживая их взгляды, какими бы они ни были".

Она критикует предыдущую администрацию за чрезмерное внимание к культурным отвлекающим факторам вместо фокуса на фундаментальных вопросах, таких как свобода вероисповедания: "В школах стало чрезвычайно сложно открыто выражать веру в библейские принципы из-за страха осуждения со стороны окружающих. Мы уделяем слишком много внимания трансгендерному спорту и DEI".

За первые 100 дней Трамп подписал не менее 142 указов и отменил более 100 политических решений администрации Байдена. Значительная их часть касается социальных и культурных вопросов, включая запрет трансгендерных спортсменов участвовать в женских соревнованиях и создание в Белом доме Управления по вере для поддержки религиозных организаций и мест богослужения.

Напомним, Трамп призвал Путина прекратить атаки по Киеву и заключить мирное соглашение.

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