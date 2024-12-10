Российская военная база в Сирии находится в осаде - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что одна из баз российских военных в Сирии находится в осаде. В сообщении отмечается, что среди личного состава растет недовольство командованием из-за плохой организации обороны.

Для эвакуации россияне используют военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, следующие к аэродромам на территории РФ. Кроме того, российский флот активно задействован в выводе сил: подготовлены сухогруз Sparta II и большой десантный корабль Александр Шабалин, которые отправятся из Балтийска в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает ГУР.

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В Средиземное море также направлены большие десантные корабли Северного флота Александр Отраковский и Иван Грен, а также фрегаты Адмирал Горшков и Адмирал Головко.

Российские войска в Тартусе экстренно демонтируют оборудование и военное имущество, а для обеспечения отступления туда уже прибыли сотни спецназовцев.

Напомним, ЦАХАЛ и армия США зашли на территорию Сирии после побега Асада в Россию.

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