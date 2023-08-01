rus
Українська
Война в Украине

российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)

Анастасия Крыщук

российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)

Оккупанты нанесли удар по Херсону утром 1 августа. В результате погиб молодой врач, который несколько дней назад начал свои обязанности.

Также в результате атаки оккупантов ранения получила медсестра. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей общины! Попадание произошло в одно из заведений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, только несколько дней работающий в должности", – говорится в сообщении.

Читайте также: "Если бы не зашла в ванную, меня уже не было бы": очевидца взрыва в Кривом Роге (видео)

Как добавили в Минздраве, у врача был первый рабочий день после интернатуры.

"Ранена медицинская сестра. Пострадали 2 этажа больницы. Продолжается разбор завалов", – указали в ведомстве.

российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)
российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)
российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)
российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)

Напомним, в понедельник, 31 июля, российские боевики ракетами "Искандер-М" атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг попал в здание учебного заведения и в многоэтажку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине