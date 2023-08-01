российские оккупанты обстреляли больницы, погиб молодой врач, который только вышел на работу (фото)

Оккупанты нанесли удар по Херсону утром 1 августа. В результате погиб молодой врач, который несколько дней назад начал свои обязанности.

Также в результате атаки оккупантов ранения получила медсестра. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей общины! Попадание произошло в одно из заведений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, только несколько дней работающий в должности", – говорится в сообщении.

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Как добавили в Минздраве, у врача был первый рабочий день после интернатуры.

"Ранена медицинская сестра. Пострадали 2 этажа больницы. Продолжается разбор завалов", – указали в ведомстве.

Напомним, в понедельник, 31 июля, российские боевики ракетами "Искандер-М" атаковали город Кривой Рог в Днепропетровской области. Враг попал в здание учебного заведения и в многоэтажку.

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