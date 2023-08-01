російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)

Окупанти завдали удару по Херсону вранці 1 серпня. Внаслідок цього загинув молодий лікар, який декілька днів тому розпочав свої обов'язки.

Також внаслідок атаки окупантів поранення отримала медсестра. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади! Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Якби не зайшла у ванну, мене б вже не було": очевидиця вибуху у Кривому Розі (відео)

Відео дня

Як додали в МОЗ, у лікаря був перший робочий день після інтернатури.

"Поранена медична сестра. Постраждало 2 поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів", – вказали у відомстві.

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, російські бойовики ракетами "Іскандер-М" атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворог влучив в будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!