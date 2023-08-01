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Війна в Україні

російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)

Анастасія Крищук

російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)

Окупанти завдали удару по Херсону вранці 1 серпня. Внаслідок цього загинув молодий лікар, який декілька днів тому розпочав свої обов'язки.

Також внаслідок атаки окупантів поранення отримала медсестра. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади! Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді", – йдеться у повідомленні.

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Як додали в МОЗ, у лікаря був перший робочий день після інтернатури.

"Поранена медична сестра. Постраждало 2 поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів", – вказали у відомстві.

російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)
російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)
російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)
російські окупанти обстріляли лікарні, заигнув молодий лікар, який тільки вийшов на роботу (фото)

Нагадаємо, у понеділок, 31 липня, російські бойовики ракетами "Іскандер-М" атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Ворог влучив в будівлю навчального закладу та у багатоповерхівку.

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Війна в Україні