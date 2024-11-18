Российские террористы в очередной раз атаковали Одессу: есть попадания в жилые дома, погибли 10 человек, 43 ранены (фото)

Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олега Кипера.

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"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и ранены".

Также он добавил, что повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

"Предварительно, в результате российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.".

UPD: В Одессе уже 39 раненых после удара в жилом квартале, сообщает ОВА.

Среди них четверо детей 7, 10 и 11 лет. Трое взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Погибших по-прежнему 8.

UPD:

В Одессе уже 10 погибших. Среди них 7 полицейских, медик и двое местных жителей – ГСЧС и Нацпол. Выросло и количество раненых – 43, среди которых 4 детей.

Напомним, армия России ударила по многоэтажке в Сумах.

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